1. Minden szem a debütánson

Több mint 500 vendég és médiaképviselő, köztük a hollywoodi sztár Patrick Dempsey is jelen volt 2020. február 14-én a salzburgi Hangar-7-ben, hogy elsőként megpillanthassák a letisztult és igencsak elegáns színekben színre lépő új csapatot. A sajtótájékoztató házigazdája David Coulthard a részletekbe belemenően mesélt a Red Bull új divatmárkájáról elnevezett csapatról, miközben megérkezett az autó volánja mögé 2020-ban beszálló Pierre Gasly-Danyiil Kvjat pilótapáros. A Scuderia Toro Rosso csapaton belül váltó francia pilótája üdvözölte az új márkát: "Hiszem, hogy a legmenőbb csapat leszünk, legalábbis a divat terén biztosan. Igazán kényelmesek ezek a ruhák, amelyek egy elegáns és divatos megjelenést is biztosítanak mindannyiunk számára."

The French racing driver who's all set to drive for Red Bull Racing in 2019.

2. Az AT01 tesztelése

3. A várva várt debütálás pillanata

A járványhelyzet miatt késleltetett szezonrajt végül július 5-én következett be, így a Scuderia AlphaTauri az Osztrák Nagydíjon debütált az F1 mezőnyében. A csapat történetének első rajtsorrendje Gasly révén egy 12., míg Kvjat révén egy 13. hely volt. A verseny kiválóan alakult a csapat francia pilótája számára, aki hat helyet is javítani tudott rajtpozícióján, és a hatodik helyen fejezte be a versenyt.

4. AlphaTauri a színfalak mögött (Open the Doors)