Mutatjuk Pierre Gasly és Yuki Tsunoda új Forma 1-es egyenruháját

Nem csak a Forma 1-es csapat új egyenruháit nézhetjük meg, hanem a Red Bull prémium divatmárkájának, az AlphaTaurinak új, 2021-es őszi/téli kollekciójába is bepillantást nyerhetünk.

Nem csak a Forma 1-es csapat új egyenruháit nézhetjük meg, hanem a Red Bull prémium divatmárkájának, az AlphaTaurinak új, 2021-es őszi/téli kollekciójába is bepillantást nyerhetünk.

Nem csak a Forma 1-es csapat új egyenruháit nézhetjük meg, hanem a Red Bull prémium divatmárkájának, az AlphaTaurinak új, 2021-es őszi/téli kollekciójába is bepillantást nyerhetünk.

új, salzburgi bemutatótermében tartották - természetesen digitális formában - és itt jelent meg először hivatalosan is együtt a két pilóta,