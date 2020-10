Sherpa Rally: profi, de családias

Nincsen év Sherpa Rally nélkül és valóban: az első magyarországi teherhordó verseny idén sem maradhatott el, vagyis már 13. alkalommal küzdötték le a távot a versenyzők 20, 40 vagy éppen 60 kilogrammos súllyal a hátukon. Mindeközben az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, így inkább az egészségügyi helyzet állította kihívás elé a szervezőket – Járdán Zsolt mesélt nekünk.

Idén is volt, aki 60 kilónyi Red Bull-lal teljesítette a távot.

Mountaineering Sherpa Rally: a cseh csúcstartó is ott volt a mezőnyben

„Nagy volt az érdeklődés, emiatt is szerettük volna mindenképp megtartani. Ez egy szép létszám, hiszen tömegsport ebből nem lesz, nagyon nehéz teljesítményről beszélünk. De nagyon jó látni, hogy van, aki húsz kilogrammal kezdte, tavaly már negyvennel, idén pedig hatvannal teljesítette a távot – vannak visszatérő versenyzőink.”

