Sherpa Rally: szombaton már jön a tizennegyedik!

Sherpa Rally: a cseh csúcstartó is ott volt a mezőnyben Idén is volt, aki 60 kilónyi Red Bull-lal …

„Nem gondoltam volna, hogy annak idején a Red Bullnak bemutatott prezentációmnak ez lesz a vége. Volt pár extrém ötletem, köztük ez is, elég kidolgozott állapotban, mert előtte végigcsináltam a szlovákiai Sherpa Rally összes versenyét. Azokra persze készülnöm kellett, keretet készíteni, és akkor kezdtem el a Nagy-Eged hegyen edzeni. Minden alkalommal hatalmas élmény volt, amikor felértem a csúcsra, úgy gondoltam, ezt az élményt meg kell osztanom másokkal.”

És ez az ötlet eszkalálódott odáig, hogy immáron 14. alkalommal másszák meg az önjelölt serpák a Nagy-Eged hegyet három kategóriában: a férfiak 20, 40 vagy 60 kilós terhet cipelve, míg a hölgyek 20 kilósat. Váltóban is lehet teljesíteni a távot, a 60 kilós terhet bárhol, bármikor cserélheti a páros.

A szervezők készülnek bőven eszközökkel is, mondhatni, mindenre gondolnak.

