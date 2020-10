Megváltoztatnád a világot? Siya Kolisinek van néhány tippje, hogy csináld!

Siya Kolisi nak rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie élete során, de így is sikerült világbajnokságot nyernie a dél-afrikai rögbi válogatottal, méghozzá csapatkapitányként, emellett pedig létrehozta a Kolisi Alapítványt is, ami szociális innovációkkal segít a hátrányos helyzetben élőknek. Közeledve a Red Bull Basement jelentkezési határidejének végéhez, Kolisi elárul néhány olyan tanácsot, amivel akár a jövőt is megváltoztathatod!