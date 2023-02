Fleeting Time – hasít Ben Ferguson új snowboardos filmje

Két év kemény munkája érett be a Fleeting Time című snowboardfilm megjelenésével, mely az amerikai Ben Ferguson legnagyobb filmes projektje.

A film november 3-tól digitálisan és ingyenesen kizárólag a Red Bull TV-n tekinthető meg. Ezen kívül About Time címmel a film készítésének folyamatát egy a kulisszák mögé tekintő minisorozatban is megnézheted.

