Red Bull Showrun: Dél-Afrika legvadabb autósportja is itt lesz Budapesten

01 Mi az a spinning?

A spinning a maga izgalmas és kaotikus terében helyezkedik el, ahol a kultúra találkozik a lóerővel, és valami teljesen egyedit hoz létre. Ez egy dél-afrikai találmány, amely egészen hirtelen a világ színpadán találta magát.

A spinning során a pilóták megmutathatják képességeiket egy dinamikus motorsportban, amely ötvözi a driftelést és a performansz művészetet, vagyis a spinning egy olyan kultúra, amely nem tesz különbséget a művészet és a sport között.

Szeretnéd a saját szemeddel látni? Nézd meg a Red Bull Shay 'iMot ót:

Red Bull Shay 'iMoto livestream Eight of South Africa's top spinners go head to head at South Africa's biggest and boldest motorsport.

02 A spinning eredete

Samkeliso Thubane beindítája az M Festet © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

A spinning mélyen beágyazódott a dél-afrikai utcai kultúrába, gyökerei több mint három évtizedre nyúlnak vissza. Hagyományosan az élet megünneplésére szolgált temetéseken és más közösségi összejöveteleken, amelyek némelyike illegálisan zajlott. Idővel ez az underground kifejezésmód a művészet és a motorsport adrenalintól fűtött formájává fejlődött. Ma a spinninget elismert kulturális sportként tartják számon. A versenyzők mindig bevonják a tömeget is az akcióba, az ajtókon kívül lógnak, nyolcasokat hajtanak végre, a teljes káosz és az irányítás között ingáznak. Ez az egyedülálló motorsport ötvözi az ügyességet és a művészetet, és színpadot kínál egy olyan generációnak, amelyet a mainstream motorsport gyakran figyelmen kívül hagy.

03 De a driftelés nem pont ugyanez?

Nem! Bár a spinning és a drift is olyan motorsport, aminek alapja a tapadás elvesztése, mégis nagyon különböző kultúrákból származnak, és különböző technikákkal kell végrehajtani. Elemezzünk hát!

A drift Japánban született meg, a lényege pedig az, hogy a pilóták mekkora sebességgel, milyen stílusosan és kontrolláltan veszik be a kanyarokat. A spinning Dél-Afrikában alakult ki, és rögtön inkább utcai stílusú előadássá vált, mint hagyományos motorsporttá. A spinninghez a show-elemek és az érzelmek is hozzátartoznak.

A spinning során az autót szűk vagy nyolcas körökben kell megforgatni, és kontroll alatt tartani. A pörgés nagyon látványos, és olyan mutatványok is előfordulnak, mint például a mozgó autóból való kimászás, tánc a tetőn, vagy az ablakon való kilógás, miközben az autó pörög körbe. A driftelés során azonban a vezető szándékosan túlkormányoz, miközben megtartja az irányítást és a nagy sebességet. A precizitás, a szög, a vonalvezetés és a stílus mind olyan tényezők, amelyeket pontoznak.

A spinning hangos, merész és lázadó. Egy olyan sport, amely az identitásban és a közösségben gyökerezik. Kevésbé szól a versenyzés precizitásáról, nagyobb hangsúlyt fektet a motorsporton keresztül történő kifejezésre. Ezzel szemben a driftingnek versenyhangulata van.

04 Az evolúció folytatódik

1 perc Ez történik, amikor Sam Sam kipróbálja a driftelést

Bár a spinninget egyesek talán nem tisztelik hagyományos motorsportként, a spinning közösség nagyon büszke arra, hogy a tradicionális motorsport határait szétzúzta, miközben hű maradt a gyökereihez.

Az olyan mai spinnerek, mint a budapesti Red Bull Showrunon is bemutatót tartó Samkeliso "Sam Sam Sam" Thubane , profi előadókká váltak. Sam Sam közülük is kiemelkedik, a sportág legelismertebb képviselője.

05 A modern spinning és a korlátok áttörése

28 perc Check out crazy highlights from Red Bull Shay' iMoto Welcome to the dizzying, squealing rage of South Africa’s adrenaline-sparking motorsport: spinning.

A 2025-ös év különösen jelentős a spinning számára, mivel áttörte a hagyományos motorsport akadályait. Sam Sam nemzetközi ismertségnek köszönhetően a spinningre már legitim teljesítménysportágként tekintenek világszerte.

Ráadásul a sportág meg tudta őrizni alapvető identitását, miközben napról napra egyre profibbá válik.

