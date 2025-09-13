© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
Red Bull Showrun: Dél-Afrika legvadabb autósportja is itt lesz Budapesten
Fedezd fel a spinninget - a műfaj legismertebb képviselője, Samkeliso 'Sam Sam' Thubane is a magyar főváros utcáig égeti majd a gumikat.
Szerencsére már tényleg nyakunkon az első budapesti Red Bull Showrun, mely során David Coulthard és Patrick Friesacher Forma-1-es autókkal koptatják majd az aszfaltot a Puskás Aréna környékén; a Red Bull Driftbrothers és "Mad" Mike Whiddett igazi driftbemutatókat tartanak majd nekünk; Aras (Arūnas Gibieža) pedig kétkeréken fog lélegzetelállító trükkökkel elkápráztatni minket. Velük már megismerkedhettetek közelebbről is, a sorból már csak Samkeliso 'Sam Sam' Thubane hiányzik, aki egy vadiúj sportágat, a spinninget fogja bemutatni a nézőknek.
01
Mi az a spinning?
A spinning a maga izgalmas és kaotikus terében helyezkedik el, ahol a kultúra találkozik a lóerővel, és valami teljesen egyedit hoz létre. Ez egy dél-afrikai találmány, amely egészen hirtelen a világ színpadán találta magát.
A spinning során a pilóták megmutathatják képességeiket egy dinamikus motorsportban, amely ötvözi a driftelést és a performansz művészetet, vagyis a spinning egy olyan kultúra, amely nem tesz különbséget a művészet és a sport között.
Szeretnéd a saját szemeddel látni? Nézd meg a Red Bull Shay 'iMotót:
Red Bull Shay 'iMoto livestream
Eight of South Africa's top spinners go head to head at South Africa's biggest and boldest motorsport.
02
A spinning eredete
A spinning mélyen beágyazódott a dél-afrikai utcai kultúrába, gyökerei több mint három évtizedre nyúlnak vissza. Hagyományosan az élet megünneplésére szolgált temetéseken és más közösségi összejöveteleken, amelyek némelyike illegálisan zajlott. Idővel ez az underground kifejezésmód a művészet és a motorsport adrenalintól fűtött formájává fejlődött. Ma a spinninget elismert kulturális sportként tartják számon. A versenyzők mindig bevonják a tömeget is az akcióba, az ajtókon kívül lógnak, nyolcasokat hajtanak végre, a teljes káosz és az irányítás között ingáznak. Ez az egyedülálló motorsport ötvözi az ügyességet és a művészetet, és színpadot kínál egy olyan generációnak, amelyet a mainstream motorsport gyakran figyelmen kívül hagy.
03
De a driftelés nem pont ugyanez?
Nem! Bár a spinning és a drift is olyan motorsport, aminek alapja a tapadás elvesztése, mégis nagyon különböző kultúrákból származnak, és különböző technikákkal kell végrehajtani. Elemezzünk hát!
A drift Japánban született meg, a lényege pedig az, hogy a pilóták mekkora sebességgel, milyen stílusosan és kontrolláltan veszik be a kanyarokat. A spinning Dél-Afrikában alakult ki, és rögtön inkább utcai stílusú előadássá vált, mint hagyományos motorsporttá. A spinninghez a show-elemek és az érzelmek is hozzátartoznak.
A spinning során az autót szűk vagy nyolcas körökben kell megforgatni, és kontroll alatt tartani. A pörgés nagyon látványos, és olyan mutatványok is előfordulnak, mint például a mozgó autóból való kimászás, tánc a tetőn, vagy az ablakon való kilógás, miközben az autó pörög körbe. A driftelés során azonban a vezető szándékosan túlkormányoz, miközben megtartja az irányítást és a nagy sebességet. A precizitás, a szög, a vonalvezetés és a stílus mind olyan tényezők, amelyeket pontoznak.
A spinning hangos, merész és lázadó. Egy olyan sport, amely az identitásban és a közösségben gyökerezik. Kevésbé szól a versenyzés precizitásáról, nagyobb hangsúlyt fektet a motorsporton keresztül történő kifejezésre. Ezzel szemben a driftingnek versenyhangulata van.
04
Az evolúció folytatódik
1 perc
Ez történik, amikor Sam Sam kipróbálja a driftelést
Bár a spinninget egyesek talán nem tisztelik hagyományos motorsportként, a spinning közösség nagyon büszke arra, hogy a tradicionális motorsport határait szétzúzta, miközben hű maradt a gyökereihez.
Az olyan mai spinnerek, mint a budapesti Red Bull Showrunon is bemutatót tartó Samkeliso "Sam Sam Sam" Thubane, profi előadókká váltak. Sam Sam közülük is kiemelkedik, a sportág legelismertebb képviselője.
05
A modern spinning és a korlátok áttörése
28 perc
Check out crazy highlights from Red Bull Shay' iMoto
Welcome to the dizzying, squealing rage of South Africa’s adrenaline-sparking motorsport: spinning.
A 2025-ös év különösen jelentős a spinning számára, mivel áttörte a hagyományos motorsport akadályait. Sam Sam nemzetközi ismertségnek köszönhetően a spinningre már legitim teljesítménysportágként tekintenek világszerte.
Ráadásul a sportág meg tudta őrizni alapvető identitását, miközben napról napra egyre profibbá válik.
Ha szeretnél Te is megismerkedni ezzel a fantasztikus, újhullámos, afrikai eredetű technikai, mégis művészeti sporttal, na meg annak világszinten elismert képviselőjével, Sam Sammel, akkor ki ne hagyd szeptember 20-21-én az első budapest Red Bull Showrunt. Jegyek korlátozott számban még ITT kaphatók.