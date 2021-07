Strandröplabda: meglepetések és testvérsiker

A nőknél például az, hogy már a negyeddöntőben kiesett az 1. számú kiemelt, a Szabó D./Vecsey páros! Mindezt úgy, hogy Vecseynek (Vasváry Zsófival az oldalán), már volt idén egy tornagyőzelme. Persze, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 3. kiemelt (és az 1. tornán győztes) Győri/Szabó A. duó rúgta fel először a papírformát azzal, hogy nem nyerte meg saját csoportját, így már össze is jött a 8 között az előrehozott döntő, ezek után Győri Panniék 3 szettes csatában kiverték az előzetesen legjobbnak titulált párost – aztán ennek ellenére be kellett érniük a bronzéremmel.

