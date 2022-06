Csúcsra járatja a Stranger Things a régi slágereket

Mint mindig, most is zseniális dalok pörögnek a részek alatt, így fordult elő, hogy Kate Bush ‘Running Up That Hill’ trackje újra a csúcsra került. A nóta még 1985-ben látott napvilágot, nagy sláger is lett belőle, viszont a U.S. charton csak a legjobb 30 dalba sikerült bekerülnie. Azóta pedig eltelt jó néhány év és valljuk be, sokan már meg is feledkeztek a ‘Running Up That Hill’-ről.