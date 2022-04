Szakács Gergő lemezbemutató az Akvárium Klubban

Ezúttal április 28-án este kell szabaddá tennetek magatokat, amikor is Szakács Gergő bemutatja első szóló albumát az Akvárium Klubban . Gergő ismerős arcként jelenik már meg az oldalunkon, ugyanis a Red Bull Pilvaker mellett a Follow the Flow zenekar oszlopos tagja is és most már szólóban is egyre többször láthatjuk színpadon.