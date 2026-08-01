Szalai Fanni Európa-bajnok a magyar vegyesváltóval!

Szalai Fanni – aki alig több mint egy hete tudta meg a Hungaroringen Isack Hadjartól, hogy Red Bul Athlete lett – aranyérmet nyert a lengyelországi triatlon Európa-bajnokságon sprinttávon a vegyesváltó tagjaként! A 18 éves tehetség ugyanúgy Kropkó Mártával, Dévay Márkkal és Lehmann Csongorral alkotta a csapatot, ahogy nem is olyan régen Hamburgban, amikor magyar sporttörténelmi ezüstérmet nyertek a világbajnokságon.
Ez a néhány héttel ezelőtti eredmény természetesen már előzetesen is arra predesztinálta a magyar mixváltót, hogy jó esélye lehet az éremre a kontinenstornán, és bizony nem is okozott csalódást a a 300 méter úszást, 8 kilométer kerékpározást és 1.6 kilométer futást magába foglaló távon. Sőt!
Kropkó Márta volt a magyarok első embere, és remek versenyzéssel a második helyen adta át a váltót Dévay Márknak, aki meg is előzte a lengyel riválist, így Fanni már az élen kezdhette meg saját etapját! Az úszás szokásához híven kiemelkedően ment az ifjú tehetségnek, úgyhogy növelte a magyarok előnyét, ami a kerékpározás után már fél percre rúgott. Ezt sikerült is megtartani a futás során, így Lehman Csongor kényelmes előnyről kezdhette meg úszását.
Igen ám, de közben eleredt az eső is – irigyeljük most ezért a lengyeleket –, ami a kerékpározás és a futás közben is komoly kihívást jelentett. Megküzdött azonban vele a magyar versenyző, akit végül megközelíteniük sem sikerült a riválisoknak, első helyen hozta be a magyar mixváltót, amely így Szalai Fannival a soraiban Európa-bajnok lett!
Azt talán mondani sem kell, de mégis, mert olyan jól esik leírni: Fanniék ezzel ismét történelmet írtak, ugyanis a magyar mixváltó még soha nem nyert aranyérmet korábban a kontinenstornán!