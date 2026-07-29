Szalai Fanni: Addig megyek, ameddig bírom, nincs megállás!

01 Az edzésmunka

Pár évvel ezelőtt egy tinédzser lány kapott egy doboz Red Bullt. Tisztában volt vele, túl fiatal még ahhoz, hogy megigya, úgyhogy nem bontotta ki. Helyette ráírt egy üzenetet, egy olyan üzenetet, ami önmagának szólt: „Küzdj azért, hogy te is Red Bull Athlete lehess.” A dobozt az asztalára tette, hogy az üzenettel, ami valójában egy álom, egy cél (volt), minden nap szembesülhessen.

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Azt már sokan tudhatjátok, hogy az álom nemrég valóra vált, hiszen a magyar sajtót bejárta a hír : Szalai Fanni a Red Bull Racing Forma-1-es pilótájától, Isack Hadjartól a Hungaroringen kapott egy baseballsapkát, aminek a szimbolikus jelentősége az volt, hogy a 18 éves triatlonista tényleg Red Bull Athlete lett. A háttértörténetet megismerve pedig már egyáltalán nem meglepő, hogy Fanni megkönnyezte Hadjar ajándékát.

„Ez a doboz a mai napig ott van az asztalomon, és nagyon jó érzés ránézni, hiszen sikerült, valóra vált az álmom! Kicsit még mindig feldolgozás alatt van, hogy tényleg összejött” – mesélte nekünk Fanni, akinek pályafutásával most kicsit közelebbről is megismerkedhetünk.

Az a bizonyos doboz © Szalai Fanni

02 A kezdetek

Azzal a bizonyos asztmával kezdődött minden, amit háromévesen diagnosztizáltak nála, így az orvosok a szüleinek az úszást javasolták terápia gyanánt.

„Úgyhogy az uszodában találtam magam. A triatlonnal való találkozásom a véletlen műve volt. Elköltöztünk, az új lakóhelyünk környékén meg nem volt sok lehetőség, de pár évvel később találtunk Pestszentlőrincen egy uszodát, ahol éppen egy triatlon egyesületbe lehetett úszni járni. Ők kérdezték meg, hogy szeretnék-e biciklizni és futni is az úszás mellett, én pedig igent mondtam.”

Ilyen arccal néz az, akinek megvalósult az álma © Bertalan Ádám

03 Az edzésmunka

A szakemberek Fannit gyorsan tehetségesnek titulálták, nyerte is a korosztályos versenyeket, ő viszont akkor kezdett el először azon gondolkodni, hogy a triatlon több lehet egy hobbinál, amikor 2023-ban az Arena Gamesen harmadik helyezést ért el a felnőttmezőnyben. Persze jól tudjuk, mint minden sportágban, a tehetség a triatlonban is édeskevés, rengeteg munka van a teljesítmény mögött.

„Egy héten hat napot edzek rendesen, de a pihenőnapon is mozgok azért. Általában húsz-huszonhárom órát edzek egy héten, ebből négy-öt bicikli, hat futás, öt úszás, mindemellett kettő kondi, erősítő edzés, koordináció. Szerencsére elég változatos, minden nap csinálok mindent, nem nagyon lehet beleunni. Nincs kedvencem egyébként, az úszást, a futást és a kerékpározást is nagyon szeretem. Talán az úszás az, ami kimagaslóan jól megy, tényleg az első kettő között szoktam kijönni a vízből, de szerencsére már a bicikli és a futás is zárkózik fel mellé. Igazából nincs gyenge láncszem, már mind a három közel azonosan jól megy.”

Most már meg is issza a Red Bullt © Bertalan Ádám

04 Sikerek a felnőttek között

Mindezt úgy, hogy Fanni az edzések mellett természetesen tanul is, idén érettségizett, és felvették a Testnevelési Egyetemre, ahol úszóedző szakra fog járni angolul. És mindeközben idén valósággal berobbant a felnőttek közé: a tiszaújvárosi világkupát a mezőny legfiatalabbjaként nyerte meg, nemrég pedig a világkupa-sorozatban elit triatlonosok mellett ért el kilencedik helyezést.

05 Szereti a fájdalmat

Megkértük Fannit, mondja el, milyen versenyzőnek tartja magát, mitől tud ennyire sikeres lenni ilyen fiatalon ebben a sportágban.

„Fejben szerintem elég erős vagyok és nagyon szeretem a fájdalmat. Amikor a versenyen már savasodok és fáj, azt nagyon jól tolerálom, és akkor is csak a célt látom magam előtt. Ebből kifolyólag kitartó is vagyok szerintem. Mostanra azt is jól tudom kezelni, ha verseny közben egy váratlan, nem tervezett szituáció adódik. Ameddig bírom, addig megyek, nincs megállás, ha nagyon fáj, nagyon savas vagyok, akkor is megyek tovább, mert a vereség nekem jobban fáj, mint az igazi fájdalom. Viszont a magánéletben teljesen más vagyok, inkább visszahúzódóbb embernek tartom magam, miközben a versenyeken merek harcolni, küzdeni és megmutatni, mire vagyok képes.”

A Hungaroring örökre szépemlékű lesz számára © Bertalan Ádám

06 A cél Los Angeles...

Fanni egyébként az úszó országos bajnokságokon is rajthoz szokott állni, nyílt vízen például az Európa-bajnokságra is kijutott, és 15. helyezést ért el a korosztályában. Medencében pedig 1200 és 800 méteren szokott versenyezni az ob-n – az idei évtől kezdve már a Vasas sportolójaként. És bár még mindig csak 18 éves, már a 2028-as, Los Angeles-i olimpia is ott lebeg a szemei előtt.

„Idén elkezdtem gyűjteni a pontokat, hogy kijuthassak Los Angelesbe. Az év elején még nem voltam benne annyira biztos, de mostanra már kitűztem magam elé, hogy nemcsak a mix váltóval, hanem egyéniben is szeretnék ott lenni. Jelenleg kijutó helyen állok, persze két év alatt még sok minden változhat, de ha ezt tudom tartani, akkor sikerülhet. Az idei évre még az is célom, hogy újra dobogóra állhassak a korosztályos vb-n, akár a tetejére is. Jövőre szeretnék ugyanúgy WTCS-futamokon indulni, és jó lenne világkupaérmet, netán aranyat nyerni. A 2028-as olimpia meg maga lenne az álom…”

07 ...és még két olimpia

Az olimpia pedig természetesen a hosszabb távú célok között is kiemelt szerepet kap.

„Ha összejönne Los Angeles, akkor utána még két olimpiára szeretnék kijutni, és természetesen ott érmet szerezni lenne a legnagyobb álom – a felnőtt világbajnoki címmel együtt.”

Fanni tehát mostantól Red Bull Athlete-ként kergeti álmait – reméljük, hogy minél többet sikerrel meg is valósít közülük.