Szász Kitti: Jobban várom a következőt, mint bármi mást!

Szász Kitti visszatért. Ráadásul nem is akárhogyan, hiszen a harmadik helyen végzett a Red Bull Street Style 2020-as kiírásában. Persze, ahogy azt már megszokhattuk tőle, Kitti igazi maximalista: a sorozat kétszeres győzteseként nem volt boldog amiatt, hogy az elődöntőben nem tudta legyőzni nagy riválisát, a végül a tornát is megnyerő Melody Donchet-t.

Pedig közel járt hozzá, ennél drámaibb nem is lehetett volna a végkifejlet: két zsűritag a franciát, másik kettő pedig Kittit látta jobbnak, így az utolsó döntött a pattanásig feszült izgalmakban – Melody javára.

