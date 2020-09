Szász Kitti: Remélem, újra párbajozhatok Melodyval!

Utoljára 2016-ban érezhette ezt: Szász Kitti, a Red Bull Street Style kétszeres győztese négy év szünet után lehet ott ismét a világ 16 legjobb női freestylere között.

„Ennyi idő után mondhatni már-már új érzés. Ez a harmadik köröm nem sikerült olyan erősre, kicsit jobbat várta magamtól, de a lényeg, hogy bent vagyok. Szerencsére ez az eredmény nem számít bele a végső sorrendbe, tiszta lappal kezdünk a következő körben. A szett nagyjából oké volt, csak kicsit lassúnak éreztem. Délután négy órakor egyedül vagy egy garázsban, várod, hogy hívjanak, nincs ellenfél, nincs közönség, nem szaladsz fel a színpadra, nem jön az adrenalin, nem éreztem annyira a pörgést. A végével nem voltam annyira elégedett, de úgy voltam vele, nem próbálom meg újra, mert amúgy is van egy sérülésem, nem szeretnék kockáztatni.”

Kittinek tetszik a 2020-as Red Bull Street Style különleges, online lebonyolítása, és nemcsak azért, mert sikerrel vette eddig mindhárom kört.

„Nekem eddig tetszett. Nyilván, amikor videót kell beküldeni, kevésbé stresszes a dolog, de ez a kör már élőben ment, azért így már nagyobb volt a nyomás. Ez így nagyon más torna, mint a korábbiak, jobban belemásznak a technikai tudásba, mint egy élő versenyen, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Tetszik, hogy külön feladatokat kapunk. Nagyon várom a következő kört, mert a kreativitás az egyik erősségem.”

És azt is tudja, hogy mely riválisaira kell odafigyelni a 4. körben.

„Konkrétan nem néztem meg a lányok videót, de azért nagyjából képben vagyok azzal, hogy ki, mit tud. A lengyel Agnieszka nagyon erős és most már a címvédő Melody is csatlakozik hozzánk. Érdekes felállás lenne, ha esetleg párbajozhatnánk is, mert nagy riválisom, már sokat voltunk döntőben, jó lenne újra összecsapni.”

No igen, ebből is kitűnik: az étvágy megjött, ami nem is csoda, hiszen most már csak egyetlen forduló választja el a világdöntőtől.

„Így most még a sérülésem is kevésbé fáj. Nagyon várom már, pontosan milyen feladat vár ránk, de már a top nyolc lebonyolítását is várom, kíváncsi vagyok, lesznek-e párbajok.”

Kittit arra kértük, összességében is értékelje a magyarok szereplését, hiszen van mit: a 3. körben négyen voltak ott, és nemcsak ő, hanem Kvarta Mátyás is bejutott közülük a 4. fordulóba.