Szoboszlai a hónap újonca lett, majd klasszis gólt lőtt

Nehéz lenne vitatkozni ennek jogosságával, miután a bajnokság hivatalos honlapja októberi teljesítménye alapján a következő érdemeit szedte össze: egy gól és két gólpassz, miközben 87 százalékos pontossággal passzolt és 90 percenként 26 párharcban vett részt, amelyek 50 százalékát meg is nyerte.

Tegyük hozzá: Dominik a hónap játékosára is jelölt, bár az komoly meglepetés lenne, ha Robert Lewandowski (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Jonas Hofmann (Mönchengladbach) és Karim Onisiwo (Mainz) mellett nyernie sikerülne. Szerintünk a lipcseiek tarolni fognak, és Nkunku gyűjti be a díjat.

De vissza Dominikra, hiszen a pénteki napja ezzel még koránt sem ért véget. Este ugyanis a magyar válogatott San Marino ellen játszott világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában, és az ifjú középpályás már a 6. percben betalált, nem is akárhogyan!

Klasszis gól ez, nem vitás, hiszen előbb egy csellel osztott ki látványos kötényt a védekező játékosnak, majd lövése is egy San Marino-i labdarúgó lábai között talált utat a kapuba – ezt a találatot nem lehet elégszer visszanézni (