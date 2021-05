Szoboszlai Dominik esport klubot alapított, itt a DomiNation

Ha szereted az RB Leipzig csapatát vagy csak úgy Szoboszlai Dominik játékát, és ne adj’ isten FIFA-zol is, akkor ennél jobb napod aligha lehetne, Dominik ugyanis esport csapatot alapított DomiNation névvel, ami egyből egy elég nagy dobással készült: leigazolta Molnár Gabót, az egyik legjobb hazai FIFA-játékost. Az ügy mögött azonban nem kizárólag Dominik áll, hanem a SixYard, amelynek atyjával, Kui Rolanddal közösen álmodták meg. Roland állítása szerint annyira tetszett nekik az ötlet, hogy egyből bele is vágtak.

Egyelőre még keresik a tehetségeket, és te is köztük lehetsz, ha elég ügyes vagy. Idén több olyan projektben is megmérettethetik magukat a játékosok, amelyekben a legjobbak a csapat részeivé válhatnak. Érdemes lesz figyelni, hol és mikor léphetsz akcióba.

A DomiNation természetesen az RB Leipzig esport részlegével is folyamatos kapcsolatban lesz, stratégiai partnerré váltak, szakmai kérdésekben is mindig egyeztetni fognak, ami nagy szó, hiszen a lipcsei klub igazi tényezővé vált, így van mit tanulni tőlük, és fontos lehet az együttműködés velük.

A klub fő célja, hogy úgy építkezzen, ahogy Dominik karrierje is, a fő üzenet mindig az lesz, hogy kellő kitartással és megfelelő hozzáállással sokkal többet tudsz magadból kihozni, mint hiszed, és ha megvan, akkor tudd, hogyan lehet mindezt kamatoztatni. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni molnargabo jelenléte, akivel elsőként a FIFA-divíziót hozták létre. Igen, úgy látszik, később több divízióval is bővülhet a DomiNation, így nem csak a FIFA-guruk kerülhetnek majd reflektorfénybe Dominik és csapatába.

