Hivatalos: Szoboszlai Dominik a Liverpoolban folytatja!

Mondani sem kell: ezzel Szoboszlai az egyetlen magyar, aki napjainkban (és az elmúlt évtizedekben is) egy igazi topcsapat játékosa, melynek minden évben az angol bajnoki cím és a Bajnokok Ligája-győzelem a célja – még akkor is, ha az elmúlt szezonja nem sikerült tökéletesre Jürgen Klopp csapatának, a bajnokság 6. helyén zárt, így lemaradt a BL-ről.

Az átigazolás a kivásárlási díj tekintetében is jelentős, a hírek szerint a Liverpool ugyanis kifizette a Szoboszlai szerződésében szereplő 70 millió eurós kivásárlási záradékot – ezzel ő lett minden idők legdrágább magyar labdarúgója (bár eddig is ő volt...).

