Szoboszlai remekelt, a magyar válogatott döntetlent játszott Portugáliában

Az Örményország elleni hazai győzelem után - amelyet Szoboszlai Dominik és az RB Leipziget erősítő Orbán Willi is végigjátszott - a csoport legnehezebb mérkőzése várt a magyar labdarúgó válogatottra a 2026-os világbajnoki szereplésért vívott selejtezőben.

Marco Rossi csapata a Nemzetek Ligája-győztes, a selejtezőcsoportját hibátlanul vezető Portugália otthonába látogatott, s a hazaiak úgy léphettek pályára, hogy egy esetleges győzelemmel Európából elsők között kvalifikálhatták volna magukat a jövő nyári Egyesült Államok-Kanada-Mexikó közös rendezésű világbajnokságra.

A magyar válogatott felszabadultan játszhatott, amelynek egy esetleges vereséggel is saját kezében lett volna a sorsa a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, s ehhez mérten a hazaiak legnagyobb döbbenetére a 8. percben vezetést szerzett: Szoboszlai Dominik remekül ívelte a hosszúra a labdát szögletből, ahol Szalai Attila érkezett, és a védő mindenkinél magasabbra emelkedve a kapuba fejelte a labdát.

Szoboszlai egyértelműen a jelen magyar labdarúgás legnagyobb sztárja © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

A portugálokat néhány percig megfogta a kapott gól - láthatóan nem erre számítottak - de a szünetig a 250. válogatott mérkőzését játszó Cristiano Ronaldo kétszer is betalált, így 2-1-es hazai vezetéssel mehettek szünetre a csapatok.

A fordulás után sokkal nyíltsisakosabb lett a játék, több helyzet alakult ki, melyek után mindkét oldalon zörögtek a kapufák is. A mérkőzés hajrájában mindkét csapatnak megvolt a helyzete a gólszerzésre, így többször a magyar kapus, Tóth Balázs remeklésére is szükség volt, hogy ne zárják le végleg a meccset a portugálok.

Az utolsó szó azonban a magyar válogatotté és Szoboszlai Dominiké volt: Lukács Dániel a jobb oldalon a kapu elé lőtte a labdát, és a hosszún érkező Szoboszlai a legjobb ütemben érkezve a hálóba stukkolt. A Liverpool futballistája 59. válogatott mérkőzésén 17. találatát szerezte, ezzel beállítva a 2-2-es végeredményt.

A végsőkig bíztunk benne, hogy sikerül egyenlíteni. Nagyot harcoltunk, nagyon elfáradtunk, de a végén pont ez kellett, hogy ott álljak, ahová a labda érkezett. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik © Magyar Labdarúgó Szövetség

Fantasztikus pontszerzésével a magyar válogatott elnapolta Portugália vb-kijutását, míg a csapat tovább erősítette helyét a pótselejtezőt érő második pozícióban, s novemberben - Örményország és Írország ellen - újabb lépéssel kerülhet közelebb ahhoz, hogy 1986 után ismét világbajnokságon szerepeljen.