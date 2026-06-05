Szoboszlai és Neymar egy csapatban a Red Bull Legnagyobb Futballkihívásban

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és a brazil legenda, Neymar Jr. is bekerült abba a csapatba, amit az edzőgéniusz, Jürgen Klopp állított össze a Red Bull Legnagyobb Futballkihívás keretében. A Red Bull-sportolókból álló sztárcsapat egyedi tervezésű, monumentális kihívások során csillogtatta meg kivételes technikai tudását.

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Egy labda és némi sík terep bárhol elég a világon egy futballmérkőzéshez. A São Paulo utcáitól egészen az európai edzőközpontokig terjedő közös szenvedély adja a Red Bull Legnagyobb Futballkihívás alapját. A kihívássorozat célja, hogy próbára tegye a bolygó egyik legelismertebb trénere, Jürgen Klopp által összeállított csapat – Neymar Jr., Endrick , Richard Ríos és Szoboszlai Dominik – képességeit.

A Brazíliában, Spanyolországban és Ausztriában forgatott ügyességi teszt során az eltérő futballkultúrákból érkező profi labdarúgók egy speciálisan erre a célra épített akadálypályán bizonyították labdakezelési, helyezkedési és pontossági képességeiket Klopp árgus szemei előtt. A résztvevőknek összesen 100 labdából kellett gazdálkodniuk a feladatok során, így csúcsteljesítményre volt szükségük ahhoz, hogy eljussanak a mindent eldöntő, végső büntetőpárbajig.

Labdaérintés az égen a forró brazil napsütésben

Az események São Paulóban, a Mercado Livre Arena Pacaembu stadionban kezdődtek, ahol Neymar Jr. hazai pályán mozoghatott. Játékában visszaköszönt a futsalpályákon csiszolt technika, a brazilok vérében folyó, veleszületett „ginga” ritmus, valamint a védjegyévé vált, briliáns labdakezelés.

A 15 méteres magasságban, egy apró platformon egyensúlyozó brazil zseni azt a labdabiztosságot mutatta be, amely a brazil, spanyol, francia és szaúdi élvonalban, valamint a válogatottban egyaránt meghatározta páratlan karrierjét. A feladat során a nemzeti tizenegy korábbi kiválósága, a helyi legendaként és házigazdaként jelen lévő Zé Roberto asszisztált neki.

Neymar a mozgó platformon © Joerg Mitter

A kihívásban a francia Séan Garnier is partnere volt, akinek freestyle stílusa szintén az egyensúlyra és a hibátlan első labdaérintésre épül. Neymar Jr. feladata az volt, hogy a különböző magasságokban elhelyezett platformok között vegye át és passzolja vissza a labdákat, zárásként pedig dekázást követően egy 20 méter magasan lévő minikapura lőjön.

Neymar Jr. mindössze 22 labdát „égetett el” a kihívás közben, így a csapattársaknak 78 próbálkozásuk marad a hátralévő állomásokra.

„Azt hittem, egyszerűbb lesz. Ám odafent elfogott a tériszony, és rájöttem, hogy a feladat jóval komplexebb, mint amilyennek lentről tűnt. A labda pályája kiszámíthatatlanul változott a széljárás miatt, ami extrém módon megnehezítette az átvételt. Őszintén szólva, innen lentről visszanézve már tetszik az egész, de odafent volt bennem némi félelem. Ettől függetlenül élveztem” – nyilatkozta Neymar Jr., majd kitért a futball iránti kötődésének gyökereire is.

„Szerintem ez a véremben van. Az édesapám meccseit nézve szerettem bele ebbe a sportágba. Kísértem őt a stadionokba, az edzésekre, és a futball közege teljesen beszippantott.”

A világ első gigantikus futball-futópadjai

Dél-Amerikából aztán Európába vettük az irányt, egészen pontosan Bilbaóba, ahol már a mozgáskoordináción volt a fókusz. A brazil válogatott Endrick és a kolumbiai Richard Ríos egyedi tervezésű, változó sebességgel és irányba haladó, óriási mozgó futópadok labirintusában navigált.

Ez az állomás a kis területen történő labdatartást, a cselezést és a befejezést tette próbára egy folyamatosan változó, instabil felületen – épp azokat a skilleket, melyekre Klopp is előszeretettel építette magas intenzitású taktikáját. A spanyol futballikon, Thiago Alcantara szakmai iránymutatása mellett a játékosok jókedvűen csillogtatták meg képességeiket.

A Lyonban kiváló szezont záró Endrick a bóják közötti szlalomban dominált, míg a második szinten Ríos vitte a prímet, aki mozgásban lévő labdával talált el egy szintén mozgó célpontot. Az egymást folyamatosan tüzelő páros az utolsó pályarészt is bravúrral teljesítette: Endrick egy 3 méteres fal felett, vakon varázsolta a labdát Ríos elé, aki kíméletlenül be is varrta a ziccert – a mozdulatsor láttán Thiago térdre rogyott a gyönyörűségtől.

Szoboszlai és Schweinsteiger © Joerg Mitter

A 94 célpontos fal és a mozgó büntetőpárbaj

Spanyolország után Ausztria, egészen pontosan Salzburg következett, ahol a magyar válogatott csapatkapitánya, az intenzív liverpooli szezont maga mögött tudó Szoboszlai Dominik is színre lépett – visszatérve a gyökerekhez, a salzburgi ifjúsági akadémiára, ahol karrierje üstökösként indult útjára.

Hozzá csatlakozott az RB Leipzig kiválósága, Nicolas Seiwald is, aki szintén az európai elitfutballt tucatnyi tehetséggel ellátó Red Bull Akademie neveltje.

A Premier League-ben és a Bundesligában edződött páros számára 52 labda maradt még meg az utolsó kihívásra, ahonnan már csak egy lépés volt a finálé. Ezen a megméretésen a német labdarúgás legendája, Bastian Schweinsteiger látta el a mentor és a házigazda szerepét.

Dominiknek és Nicolasnak a „Fallal”, azaz egy 9 méter magas, 94 megvilágított célzónával rendelkező szerkezettel kellett szembenéznie. A tűpontos passzok mellett villámgyors reflexekre volt szükségük ahhoz, hogy kivívják a döntőt, azaz a mozgó büntetőpárbaj jogát.

Amikor a párosnak mindössze csak 9 labdája marad a küldetésre, Dominik állt oda a sorsdöntő rúgáshoz.

Szoboszlai és a büntetők © Joerg Mitter

„A büntetők jelentették a legnagyobb kihívást, de úgy gondolom, kiváló volt a kémia köztem és Nicolas között. Komoly feladatok voltak, az első szinteket nem is ismertem, így nagy segítség volt Bastian iránymutatása. Összességében kemény menet volt, de a lezáráshoz végül mindössze három labdára volt szükségem” – értékelt Szoboszlai Dominik.

A csapat végül 6 megmaradt labdával abszolválta a kihívást, lenyűgözve Jürgen Kloppot, és újra emlékeztetve a mestert arra, miért is kötelezte el magát egy életre a futball mellett.

„Mindenki elképesztő teljesítményt nyújtott, de a legimpozánsabb kétségkívül Endrick passza volt a futópadon, amit Richard első érintésből lekezelt, és a hálóba vágott. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez fizikailag lehetséges. Persze, a szerencse is közrejátszott, de a labdaátvétel egyszerűen zseniális volt” – kommentálta a látottakat Jürgen Klopp.

„A mai, modern labdarúgásban óriási feladat, hogy a játékosok megőrizzék magukban a gyermeki lelkesedést. Pedig ez az alapja mindennek: ezért kezdtünk el játszani, ezért imádjuk ezt a sportot. Ám amikor belépsz a profik világába, könnyen háttérbe szorul a tény, hogy ez alapvetően mégiscsak egy játék. Ha a futballból kiveszik az öröm és a szenvedély, akkor teljesen más lesz. Itt azonban kristálytisztán látszik: ezekből a srácokból még nem veszett ki a szikra, még mindig tiszta szívből élvezik a futballt.”