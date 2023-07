Takáts Pál: Egyik pillanatban az elalvással, aztán a turbulenciával küzdesz

– Érzékeltem végig, mert a csapatommal folyamatosan kapcsolatban voltam, és a taktikai döntések meghozatalában is számít, hogy mi történik körülötted. A különböző útvonalopciókat például átbeszéltük már a verseny előtt is, de az időjárástól és egyéb faktoroktól függően spontán is döntéseket kellett hoznunk akár a levegőben, akár a földön. Egyébként a live tracking kicsit késleltetett volt, amikor néztem, kit, hol kellene látnom, már rég nem volt ott vagy már utol is értem.