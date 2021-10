Talmácsi Gábor: Görbe Soma karrierje csak most kezdődik!

– A karrierjét már régóta figyelemmel kísérem, korábban azonban nem volt olyan szoros a kapcsolatunk, mint most tavasz óta, amikor megkeresett édesapjával, hogy segítsek nekik. Nagyon örültem ennek a megkeresésnek. Tavaly megnyerte a Northern Talent Cupot, ami egy utánpótlásprogramja a MotoGP-sorozatnak, ez a Road to the MotoGP. Ez egy kiváló program, de a Northern Talent Cuphoz képest a Red Bull Rookies Cup egy teljesen más szint. Szerintem nem egy ugrás, hanem kettő. Év elején voltak nehézségei, úgyhogy megkerestek azzal kapcsolatban, hogyan tudnám őt segíteni. Ez először csak egy konzultáció volt, de láttam rajta, mennyire motivált, mennyire szeretne fejlődni, úgyhogy azt gondoltam, ennél sokkal több kell. Elkezdtünk közösen edzeni, motorozni, a későbbiekben pedig futamokra is elkísértem Somát és segítettem.