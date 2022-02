Tánc, közösségi média és világhírnév

Ha előre ugrunk 2022-be, Jackson elmondhatja, hogy táncolt a világhírű Rolling Loud hip-hop fesztiválon, közös videóban szerepelt Lil Uzi Vert tel és a Good Morning America -ban is szerepelt Da Baby -vel és Chance The Rapper rel. Ezen felül japán, spanyol és brazil televízió-reklámokban is felbukkant, valamint kapcsolatba került Paris Jackson nal és a néhai Virgil Abloh -val is.