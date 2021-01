2021 örömére még a legnagyobb táncosok is megmozdultak!

A Red Bull Dance és a Red Bull BC One táncosai kidobtak egy videót “Dance Into The New Year” címmel, amelyben zseniális mozdulatokkal kápráztatnak el mindenkit. Kézenállás a kanapén? Break mozdulatok a konyhapulton? Esetleg egy jó szaltó a nappaliban? Előre szólunk, mindegyik benne lesz a videóban!