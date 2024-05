Markéta Šimková Vondroušová Crowned Wimbledon champion in the summer of 2023, Czech tennis star Markéta Šimková Vondroušová has emerged as a major threat on every surface.

Vondrousovát négyéves korában édesapja vezette be a teniszbe, mintegy kikapcsolódásként, de tehetségére tinédzserkorára már mások is felfigyeltek. Már juniorkarrierje során is látszott, több van benne mint, hogy csak hobbiból teniszezzen, 2015-ben a francia nyílt teniszbajnokságon és Wimbledonban is elődöntőbe jutott. Ezt követően a WTA-turné főtáblájára is bejelentkezett, amikor alig két évvel később, 17 évesen megnyerte a svájci Biel Bienne Ladies Opent.