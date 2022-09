A TikToknak hála hatalmas népszerűségnek örvend a tánc

. “Szerintem szuper, hogy ez a platform lehetővé teszi, hogy azok is élvezhessék a táncot, akik hivatalosan nem is táncosok.”

“A TikTok óriási hatással van a táncra” - mondja egy korábbi Red Bull Dance Your Style győztes, az ausztrál Koh . “Szerintem szuper, hogy ez a platform lehetővé teszi, hogy azok is élvezhessék a táncot, akik hivatalosan nem is táncosok.”

Azért azt fontos tisztázni, hogy TikTokon elsajátítani egy táncot, teljesen más, mint egy táncórán. Illetve a freestyle is egy más műfaj. Vegyük a Red Bull Dance Your Style- versenyt, ahol arra a dalra kell improvizálni egy produkciót, amit a DJ épp berak. Ez nem egyszerű és ez valószínű nem is tanulható meg a TikTokról. Viszont hatalmas lehetőség, hogy valaki rálépjen a tánchoz vezető útra.

Azon kívül, hogy a TikTok új arcokat hoz be a táncba, egyes táncművészeket is soha nem látott magasságokba emel.

