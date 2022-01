Tom Pages újradefiniálta és ötvözte a motocrosst és a bázisugrást

Vannak a világon motocross versenyzők és vannak bázisugrók, arra viszont nem nagyon van példa, hogy valaki a kettőt összekombinálva művelje. A két tevékenység összetett kivitelezése még a fantáziánkat is megdolgoztatja, ellenben

Vannak a világon motocross versenyzők és vannak bázisugrók, arra viszont nem nagyon van példa, hogy valaki a kettőt összekombinálva művelje. A két tevékenység összetett kivitelezése még a fantáziánkat is megdolgoztatja, ellenben Tom Pages -szel. A freestyle motocross virtuóz a világon elsőként ötvözve az FMX-t és a bázisugrást valami elképesztő végeredményt alkotott, amit a fenti videóban csodálhattok meg.

Pages pályákat készített a francia Alpokban található Avoriaz nevű síközpontjának szívében Portes du Soleil-nél, amely egy meredek szikla tetején áll. A franciának egy elképesztően nehéz és veszélyes FMX-trükköt hajtott végre, amit a Red Bull X-Fighters világbajnoka is „egy élet projektjének” nevez.

"Az ötlet 2019 nyarán született a néhai Vince Reffet, a legendás Jetman és Soul Flyer közreműködésével. Őrült ötlet volt" - mondta el Pages. "Tudtuk, hogy a bringával való bázisugrást már csinálták, de senki sem csinálta úgy, hogy közben trükközött is volna, így ez volt a kiindulási pontunk."

Ez is Tom Pages:

Happy landings: Tom Pagès after his FMX / BASE jump

"Az ugrás helyszíne Franciaország volt, és a szűkített listán mindössze két helyszín szerepelt: Millau és Avoriaz. Végül a másodikat választottuk, nem csak azért, mert ez egy látványosan szép hely, hanem azért is mert egy ikonikus helyszín volt miután Alain Prieur ugrott már itt a '80-as években."

