Tótka Sándor aranyérmes a kajak kettessel a szegedi világkupán!

a kajak négyessel 500 méteren a szegedi világkupán. Szombaton folytatta is a versenyzést, Nádas Bencével az oldalán kettesben is hajóra szállt ugyanezen a távon.

Kora délután az előfutamok során esélyeshez méltóan nyertek, majd a középfutamban másodikak lettek az ausztrálok mögött, így automatikusan be is jutottak a vasárnapi fináléba.

Magyar részről nemcsak ők, hanem a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás kettős is, ráadásul a döntőben a két egység éppen egymás mellől rajtolhatott el.

