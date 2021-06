Tótka Sándor először lett Európa-bajnok egyéniben!

Hát az élvezetes utazás első állomása a lengyelországi Poznańba vezetett, ahol Európa-bajnokságot rendeztek, így Sanyi ismét megmérettetett 200 egyesben. Az előjelek jók voltak, hiszen idén már a szegedi világkupán is ezüstérmet nyert, csupán az olimpiai címvédő, Liam Heath tudta őt megverni.

Hát az élvezetes utazás első állomása a lengyelországi Poznańba vezetett, ahol Európa-bajnokságot rendeztek, így Sanyi ismét megmérettetett 200 egyesben. Az előjelek jók voltak, hiszen idén már a szegedi világkupán is ezüstérmet nyert, csupán az olimpiai címvédő, Liam Heath tudta őt megverni.

Hát az élvezetes utazás első állomása a lengyelországi Poznańba vezetett, ahol Európa-bajnokságot rendeztek, így Sanyi ismét megmérettetett 200 egyesben. Az előjelek jók voltak, hiszen idén már a szegedi világkupán is ezüstérmet nyert, csupán az olimpiai címvédő, Liam Heath tudta őt megverni.