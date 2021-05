Tótka Sándor kerek történetre vágyik

„Egyetlen számot fogok most indulni, a kétszáz egyest, mert ugyebár a négyes védettséget élvez az Eb-ig. Szegeden vagyunk már két hete, itt lesz a válogató is, szokjuk a vizet, nagyon várom már a versenyt, jó lesz megint egyesben menni. A lebonyolítás érdekes, mert csak hárman lesznek a döntőben. Kicsit próbálják a tokiói programot is szimulálni azzal, hogy péntek délután előfutam, szombat délelőtt középdöntő, rá két órára pedig a döntő. Izgalmas lesz!”

„Egyetlen számot fogok most indulni, a kétszáz egyest, mert ugyebár a négyes védettséget élvez az Eb-ig. Szegeden vagyunk már két hete, itt lesz a válogató is, szokjuk a vizet, nagyon várom már a versenyt, jó lesz megint egyesben menni. A lebonyolítás érdekes, mert csak hárman lesznek a döntőben. Kicsit próbálják a tokiói programot is szimulálni azzal, hogy péntek délután előfutam, szombat délelőtt középdöntő, rá két órára pedig a döntő. Izgalmas lesz!”

„Egyetlen számot fogok most indulni, a kétszáz egyest, mert ugyebár a négyes védettséget élvez az Eb-ig. Szegeden vagyunk már két hete, itt lesz a válogató is, szokjuk a vizet, nagyon várom már a versenyt, jó lesz megint egyesben menni. A lebonyolítás érdekes, mert csak hárman lesznek a döntőben. Kicsit próbálják a tokiói programot is szimulálni azzal, hogy péntek délután előfutam, szombat délelőtt középdöntő, rá két órára pedig a döntő. Izgalmas lesz!”

„Birkás Balázs a világkupán is indult, Csizmadia Kolos is nagy ellenfél lesz, de ne feledkezzünk meg a négyes csapattársaimról sem: Nádas Bence és Molnár Péter is ott lesz a mezőnyben. Rangos kis verseny lesz, arról nem is beszélve, hogy mégiscsak egy ötkarikás válogató, mindenki oda szeretne érni. Pedig a döntőben csak hárman leszünk, és onnan csak a győztesnek teljesül az álma...”

„Birkás Balázs a világkupán is indult, Csizmadia Kolos is nagy ellenfél lesz, de ne feledkezzünk meg a négyes csapattársaimról sem: Nádas Bence és Molnár Péter is ott lesz a mezőnyben. Rangos kis verseny lesz, arról nem is beszélve, hogy mégiscsak egy ötkarikás válogató, mindenki oda szeretne érni. Pedig a döntőben csak hárman leszünk, és onnan csak a győztesnek teljesül az álma...”

„Birkás Balázs a világkupán is indult, Csizmadia Kolos is nagy ellenfél lesz, de ne feledkezzünk meg a négyes csapattársaimról sem: Nádas Bence és Molnár Péter is ott lesz a mezőnyben. Rangos kis verseny lesz, arról nem is beszélve, hogy mégiscsak egy ötkarikás válogató, mindenki oda szeretne érni. Pedig a döntőben csak hárman leszünk, és onnan csak a győztesnek teljesül az álma...”

„Nagyon boldog lennék, ha nekem jönne össze, sok munkát fektettem ebbe az évbe, így lenne kerek a történet. Járok pszichológushoz, ami rengeteget segített, a táplálkozási szakember is, akinek tanácsai alapján főz nekem a feleségem, ami eszméletlen nagy segítség, érzem is a különbséget. Úgyhogy én már ezektől a változásoktól is nagy dolgokat várok, ráadásul a világkupa eredményem is jó volt. Bizakodhatok. Három jó pályát kell mennem, a döntőben a legjobbat.”

„Nagyon boldog lennék, ha nekem jönne össze, sok munkát fektettem ebbe az évbe, így lenne kerek a történet. Járok pszichológushoz, ami rengeteget segített, a táplálkozási szakember is, akinek tanácsai alapján főz nekem a feleségem, ami eszméletlen nagy segítség, érzem is a különbséget. Úgyhogy én már ezektől a változásoktól is nagy dolgokat várok, ráadásul a világkupa eredményem is jó volt. Bizakodhatok. Három jó pályát kell mennem, a döntőben a legjobbat.”

„Nagyon boldog lennék, ha nekem jönne össze, sok munkát fektettem ebbe az évbe, így lenne kerek a történet. Járok pszichológushoz, ami rengeteget segített, a táplálkozási szakember is, akinek tanácsai alapján főz nekem a feleségem, ami eszméletlen nagy segítség, érzem is a különbséget. Úgyhogy én már ezektől a változásoktól is nagy dolgokat várok, ráadásul a világkupa eredményem is jó volt. Bizakodhatok. Három jó pályát kell mennem, a döntőben a legjobbat.”