Tótka Sándor: Már nincs haknizás, ismét készülök!

Part of this story

„Iszonyatosan jó volt, kipihentük magunkat rendesen, de már ott is edzegettem azért a konditeremben. Hiányzott már a mozgás nagyon, azért kicsi izom is ment le. Ági mondta, hogy szerinte a hiúságom fog motiválni a visszatérésre, amikor a tükörben már nem fog tetszeni magamnak formám. És valóban nem ugyanaz köszön vissza rám, aki az olimpia előtt, úgyhogy jó újra visszatérni, és érezni az izomlázat. Már a megszokott mederben zajlik az életem, ismét Ági főz nekem, minimálisra csökkentettem a megkereséseket, hiszen mégiscsak sportoló vagyok első sorban. Ráadásul, szeretnék én még olimpián érmet nyerni, úgyhogy most már nem haknizok, ismét készülök.”