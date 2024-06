Tótka Sándor Nádas Bencével győzött a szegedi válogatón!

Tótka Sándor is rajthoz állt természetesen Nádas Bencével férfi kajak kettes ötszáz méteren (a négyest most nem versenyeztették meg, Sanyiék Eb-részvétele biztos). Az előfutamban nagyon magabiztosan mentek, rögtön az élre álltak, kétszáz méternél pedig már fél hajó volt az előnyük, amiből a végére egy egész lett, úgyhogy ellentmondást nem tűrő evezéssel jutottak be a kora délutáni döntőbe.