Tótka Sándor: Nagyon kellett ez a lelkemnek

– Mondjuk. Már elhiszem, miközben még mindig annyira hihetetlen. Liam Heath a 2016-os Eb óta verhetetlen kétszázon, óriási volt a dominanciája. Jó érzés, hogy ennyire meg tudtam közelíteni. A négyes miatt kicsit szomorú vagyok, de az egyestől abszolút lendületet kaptam, nagyon várom már, hogy folytassuk a felkészülést. A héten jelentik be az olimpiai csapatot, most már meglepetés lenne, ha nem kerülnék be, úgyhogy nagyon boldog vagyok.