Tótka Sándor: Nem érzek magamon nyomást

Már három hét sincs hátra az olimpia kezdetéig, nálunk jobban talán csak a versenyzők érzik a közelségét. Tótka Sándor, a K1 200 méter friss Európa-bajnoka is nagyon készül természetesen, el is mesélte nekünk, hogyan telnek a napok a finisben.

„Most éppen egy kicsit könnyebb hetünk van, formába hozzuk magunkat Dunavarsányban, aztán megyünk vissza Szolnokra. Megvolt az olimpiai csapatbemutató, elég sok embernek nyilatkoztam. Mindenki arra kíváncsi, hogy szerzek-e érmet, de én nem érzek magamon nyomást. Mindenkinek elmondom, hogy ez nem csak tőlem függ. Ami tőlem függ, az a jó pálya, és, hogy mindent megtegyek, kihajtsam magam az edzéseken. Aztán elválik, ez mire lesz elég, attól is függ, hogy milyen formában lesznek a többiek.”

