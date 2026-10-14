Tótka Sándor teljesítette a legőrültebb kajakos kihívást

. Az olimpiai arany- és ezüstérmes sportolónak a terep ugyan hazai volt, a feladat mégsem annyira. Egy egyes kajakban ülve kellett elhúznia előbb egy kettes túrakajakot, amiben ketten ültek is, ezután egy motorcsónak, végül egy úszó ház következett - először is nézzétek meg az erről készült videót.

"Soha nem csináltam még ilyet. Olyan fordult csak elő, amikor a tokiói olimpiára készültünk, hogy egy stéghez kötöttek ki, azt persze nem tudtam elhúzni, de nem is az volt a cél. A kajak egészen könnyű volt, a srácok sem voltak nehezek, úgyhogy nem okozott gondot. A túrakajakot amúgy is úgy tervezték, hogy fennmaradjon a vízen. A motorcsónak már kemény volt, korábban húztam már el négyessel, de azért az teljesen más, mint egyedül. Szerencsére jó volt a siklása, úgyhogy sikerült."