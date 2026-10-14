Tótka Sándor teljesítette a legőrültebb kajakos kihívást

Komoly kihívás elé állítottuk kedvenc kajakosunkat, Tótka Sándort. Az olimpiai arany- és ezüstérmes sportolónak a terep ugyan hazai volt, a feladat mégsem annyira. Egy egyes kajakban ülve kellett elhúznia előbb egy kettes túrakajakot, amiben ketten ültek is, ezután egy motorcsónak, végül egy úszó ház következett - először is nézzétek meg az erről készült videót.
Mint láthatjátok, Sanyi megbirkózott a feladatokkal, de azt egyáltalán nem állítja, hogy könnyű lett volna...
"Soha nem csináltam még ilyet. Olyan fordult csak elő, amikor a tokiói olimpiára készültünk, hogy egy stéghez kötöttek ki, azt persze nem tudtam elhúzni, de nem is az volt a cél. A kajak egészen könnyű volt, a srácok sem voltak nehezek, úgyhogy nem okozott gondot. A túrakajakot amúgy is úgy tervezték, hogy fennmaradjon a vízen. A motorcsónak már kemény volt, korábban húztam már el négyessel, de azért az teljesen más, mint egyedül. Szerencsére jó volt a siklása, úgyhogy sikerült."
Aztán jött a meglepetés, az úszó ház.
Egyszer csak megjelent: mondom ez kemény lesz. Biztos voltam benne, hogy el tudom húzni, de azért sokkal könnyebbre számítottam. Semmi siklása nem volt, még motorral is lassan ment. Annyira nehezen indult el, hogy húztam vagy húszat, és úgy éreztem, egy helyben állok. Néztem is ki oldalra, hogy haladok-e, ez látszik a videóban is. Nagyon király volt egyébként az egész, ráadásul meglepett, hogy milyen sokan reagáltak rá, írtak nekem a videó megjelenése után.
Sanyi végül arról is mesélt nekünk, hogyan fognak telni az elkövetkező hetei.
"Még mennek az edzések, november második felében pedig megyünk az Egyesült Államokba egy akklimatizációs edzőtáborba. Ha már teszteljük a 2028-as olimpia helyszínét, az azt jelenti, hogy elérhető távolságban van. Mindig jó érzés, amikor átlépünk az olimpiai ciklus második felébe, és már látjuk a célt magunk előtt."