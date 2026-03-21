Tótka Sándor: Versenyló mentális állapotba kerültem!

Legutóbb januárban beszélgettünk kedvenc kajakosunkkal, Tótka Sándorral – akkor még egygyermekes édesapaként. Már akkor is mesélte nekünk, hogy kihagyja a válogatott szokásos dél-afrikai edzőtáborozását, mert a felesége babát vár, és akkoriban várják a csöppséget. Most már kétgyermekes apukaként nyilatkozott nekünk Sanyi, ugyanis a kis Hanna megszületett – a kislány és az anyukája is jól van.

„Felfordult velünk a világ, meg a szokásos napirendem, de amúgy minden rendben, mindenki egészséges” – mesélte Sanyi a RedBull.hu -nak. – „Az egyik barátom azt mondta, ha egy gyerek egy fáradtság egység, akkor két gyerek legalább hét. Azt már érezzük mi is, hogy nagyon jól kell menedzselnünk a dolgokat főleg úgy, hogy a nagyszülők kétszáz kilométerre vannak. De egyelőre jól megbirkózunk mindennel. Levi nagyon jó bátyó, de tudatosan dolgoztunk is rajta praktikus apróságokkal. Kapott például Hannától egy kisautót. Egyelőre nagyon jó tesó, szereti a hugicáját.”

Sanyi a már említett edzőtábort, majd a sevillai összetartást is kihagyta – de ez koránt sem jelenti azt, hogy nem nyomta volna ugyanúgy ezerrel az edzéseket.

„Ugyanazt a programot csináltam itthon, amit a többiek Dél-Afrikában. Nem volt annyira kellemes, hiszen nekik mindezt harminc fokkal melegebb időjárási körülmények között kellett csinálniuk, én meg itthon örülhettem annak, hogy már nincs befagyva a víz. Cserébe le is betegedtem. De legalább jól mennek az edzések, érzem a fejlődést hétről hétre. Most pedig már süt a nap, sokkal jobb a kedvem, érzem a D-vitamint, miközben a nap sugarai simogatják a bőrömet. Imádom!”

A jövő héten ráadásul visszatér az egyik kedvenc versenyszám, ugyanis Nádas Bencével ismét párosban fognak készülni – ki ne emlékezne rá, hogy ez a koprodukció Párizsban ezüstérmes szerzett 500 méteren az olimpián.

„Nagyon várom már Bencével a párost! Ráadásul most egyáltalán nem érzek fásultságot, mint tavaly ilyenkor, amikor egy augusztusi országos bajnokságra készültem, ami annyira távoli volt. Most itt van előttem a cél, egy hónap múlva már jön a válogató, aztán megyünk sorra a versenyekre. Most már igazi versenyló mentális állapotba kerültem. Így harminc fölött egyébként már nem úgy reagált a testem, mint a húszas éveimben, cserébe sokkal tapasztaltabb vagyok.”

Kíváncsiak voltunk, pontosan miben is érzi azt Sanyi, hogy a teste már nem úgy reagál, mint korábban.

„Hamarabb fáradok el, ami korábban nem volt megterhelő, most már nagyon az. Mivel öt évvel ezelőtt is hasonló edzéseim voltak, pontosan látom, hogy ugyanazokra a dolgokra másképp reagálok. De még így is tök jó minden, ráadásul mentalitásan sok tartalékban van még bennem, úgy érzem. Mentálisan fitt vagyok és semmi nem hátráltat.”

És közben dörömbölnek az ajtón a fiatalok is.

„A tavalyi év tök jó volt arra, hogy megtudjuk: a magyar utánpótlás még mindig nagyon erős. Mivel ősszel már edzőtáboroztunk együtt, próbálgattunk sok párost és négyest is, így láttuk, hogy van merítés. Ami a legjobb hír, hogy nagyon kompatibilisek vagyunk, hasonlóan evezünk. Több helyre is több jelentkező van, ez pedig versenyre sarkall mindenkit, vagyis engem is és a fiatalokat is, hogy még jobban ki tudjunk hozni magunkból mindent. A négyes négy helyére simán pályázik nyolc ember. Ez nagyon jó, mert mindenképp erős lesz a négyes, akár velem vagy nélkülem. Izgalmas kihívás lesz ez a kapitánynak, nem irigylem érte. De legalább jó esélye van megtalálni azt a négyest, amelyik tovább fényesítheti az érmes esélyeket a világbajnokságon.”

Az olimpiai kvalifikáció szempontjából továbbra is a négyes összeállítása a kulcs, hiszen az négy kvótát érhet Magyarországnak.

„Remélem, a válogatón olyan eredményt tudok elérni, hogy a kapitány méltónak tart arra, hogy párosban és négyesben is versenyezzek majd. Utána Szegeden lesz világkupa, amit már iszonyatosan várok, imádok ott versenyezni, jó lenne visszatérni a nemzetközi porondra. Ezután jön egy világkupa Brandenburgban, majd Európa-bajnokság Portugáliában, újabb világkupa Montrealban, végül pedig következik az év legfontosabb versenye, a poznani világbajnokság. Aztán vége is a szezonnak – gyorsan el fog röppenni ez a nyár.”