Tótka Sándor: világcsúcskísérlet Las Vegasban, NBA-meccs Los Angelesben

„Gyakorlatilag nem is Las Vegasban vagyunk, hanem mellette, Hendersonban, itt található a Lake Las Vegas. Maga a tó nem olyan nagy, nagyjából két-három kilométer az átmérője. Eddig nagyon szeretjük a helyet, remek a szállásunk is. Kocsival utazunk az edzéshelyszínre, onnan megyünk konditerembe. Szóval szeretünk itt mindent. A hőmérséklet nem a legmagasabb, hiszen amikor bejön egy nagyobb szél, akkor nem megy húsz fok fölé. De jól érezzük magunkat, Dél-Afrika után izgalmas most egy új helyet felfedezni. Las Vegasban él huszonkét éve egy Dávid Zoltán nevű srác, akinek van itt egy kajak- és SUP-klubja. Régóta hívta már ide a kajakosokat, sőt, voltak is már itt korábban edzőtáborozni. Én most vagyok először Amerikában, pedig már régi vágyam volt eljutni ide, többek között azért is, mert imádom az NBA-t, kedvenc csapatom éppen nyugaton van, a Golden State Warriors. Most tudom a tévében nézni a meccseket emberi időben, nem kell hajnalban felkelni, mint otthon.”