Tótka Sanyi családapa és élsportoló volt Sevillában

Tótka Sándor túl az idei második edzőtáboron: kedvenc kajakosunk Dél-Afrika után Sevillát is megjárta a válogatottal, ahol igazán különleges élményben lehetett része, hiszen az utolsó két hétben a felesége és kisgyermeke is csatlakozott hozzá. Ettől függetlenül komoly sportszakmai munka folyt, ami ráadásul igen eredményesnek bizonyult – nagyon úgy tűnik, Sanyinak sikerült megtalálnia az összhangot a család és a munka között.

