Ki ne tudná: Max Verstappen a hétvégén Katarban begyűjtötte sorozatban harmadik Forma-1-es világbajnoki címét. Az Oracle Red Bull Racing holland pilótájának Tótka Sándor is gratulált: ki ne tudná, hogy kajakos olimpiai bajnokunk is az F1 szerelmese – Max pedig az egyik példaképe, akivel tavaly találkozhatott is, éppen a közös fotójukat töltötte fel az Instagramra a gratulációhoz.

„2006-ban volt először a Magyar Nagydíjon, amikor Jenson Button nyerte meg. Ott rájöttem, hogy élőben még izgalmasabb, mint a tévében, baromi jó sport. Amióta a Liberty Media megvette a a Forma-1-et, tényleg lelkes rajongó vagyok, folyamatosan nézem. És közben a Drive to Survive sorozatot is, hogy tudjam, a háttérben mik zajlanak.”

