Tótka Sanyiék elhozták az aranyat Párizsból!

„Inkább szinten tartunk, megnézzük a víz minőségét, ami egyébként hasonlít a szegedihez, a hőmérséklete meleg. Nézzük a szélirányokat is, és jónak tűnik a pálya. Jó itt lenni úgy, hogy már megvan a kvóta” – nyilatkozta Párizsban a

Nos, a párizsi olimpiai tesztversenyen Sanyi mellett Nádas Bence, Csizmadia Kolos és Kuli István úgy megnézték a víz minőségét, hogy közben meg is nyerték a kajak négyesek világkupáját, így az ezüst után most egy-egy arany került a nyakukba!

Sanyiék a középfutamukból a harmadik helyen jutottak tovább a döntőbe, ahol az első rajt visszalövése sem zavarta meg a fiúkat, remek kezdés után féltávnál a második helyen álltak, majd óriásit harcoltak a spanyolokkal, akiket végül két és fél tizedmásodperccel meg is előztek.

