Tótka Sanyiék megcsinálták Sevillában, amiért mentek

„Itthon épp kezdett hűlni az idő, amikor azt láttuk, hogy Sevillában még huszonöt fok van, aminek nagyon megörültem. Aztán kiértünk, és szomorúan tapasztaltuk, hogy jóval hidegebb van. Az első héten még csak délelőtt volt hideg, volt, hogy rommá fagytam csapathajózás közben, ebből tanulva persze legközelebb már jobban felöltöztem. Aztán délután már húsz fokban edzettünk, az kellemes volt. Második héten már csak tizenöt volt a maximum, de volt háromfokos reggelünk is. Ettől függetlenül, amiért mentünk, azt meg tudtuk csinálni. Csapathajóztunk sokat, a párosra és a négyesre is készültünk, technikáztunk. Egy éve még sötétségben tapogatóztunk a csapathajó terén, most már kialakult, öt emberrel próbálgattuk. Az idei évet így sikeresen fejeztük be, jövőre pedig cél az olimpiai válogató.”