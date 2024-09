Tótka Sanyira mindenki kíváncsi

Természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, az olimpiai érmesekre mindenki kíváncsi, tényleg mindenki, és bár Párizsból hazaérkezésükkor a Puskás Aréna szoborparkjában Sanyi félig tréfásan, félig komolyan megjegyezte, hogy reményei szerint neki ezúttal kevesebbet kell majd szerepelnie, mert most mégsem a legfényesebb medáliából hozott haza – tévedett.

Természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, az olimpiai érmesekre mindenki kíváncsi, tényleg mindenki, és bár Párizsból hazaérkezésükkor a Puskás Aréna szoborparkjában Sanyi félig tréfásan, félig komolyan megjegyezte, hogy reményei szerint neki ezúttal kevesebbet kell majd szerepelnie, mert most mégsem a legfényesebb medáliából hozott haza – tévedett.

Élmény volt ez a Red Bull budapesti irodájában is, ahol Sanyi kettes társával, Bencével, illetve a négyesből Kuli Istvánnal jelent meg. Meséltek mindenről: a versenypályáról, a parádés lelátói hangulatról, és még a versenyeket követő bulizásról is.

"Nettó egy hónap biztosan lesz. Ilyenkor teljesen elengedem magam, azt eszem, amit megkívánok, például egy jó Burger Kinget is, nagyon szeretem, jót tesz a lelkemnek. Versenyszezonban persze szigorú az étkezésünk. Vasárnaptól péntek estig nagyon figyelünk arra, hogy mit eszünk. Csak azokat az ételeket, amik futnak, kúsznak, másznak, úsznak, földből nő ki, tehát semmilyen ultrafeldolgozott élelmiszert. Cukrot nem eszünk. Szombaton lazítunk: imádom kakaós csigával kezdeni a napot, délben pizza, vacsorára pedig pici desszert. Vasárnap nincs edzés, pihenünk, nem fogják befolyásolni a teljesítményt ezek a kaják."

"Pont a feleségemmel beszélgettem erről, sokszor ő segít szavakba önteni, hogy mire gondolok. Vele beszéltük azt, hogy azért az első érem az első érem. Másodikat nyerni is nagyon szuper, de nem olyan már, mint az első volt. Azonban egyedül állni a dobogón nem olyan nagy élmény, mint a barátoddal vagy a barátaiddal. Amikor egyéniben szerez valaki, akkor a címlap arról szól, hogy az XY aranyat nyert, nálunk Bencével meg az van, hogy a férfi kajakpáros ezüstöt nyert."

Bencének ráadásul ez volt az első érme olimpiáról, el is érzékenyült Sannyi vállán a dobogón, ő is mesélt természetesen:

"Kalandos év volt. Nem kezdődött jól, kikaptunk párosban, aztán a világkupán se úgy mentünk se a négyessel, se a párossal, nagyon padlóra kerültünk. Nyilván ilyenkor kérdőjelek tömkelege lesz a fejünkben, hogyan építsük fel magunkat, egyáltalán hol a probléma, a hiba, miért nem működik most a párosunk. Tök jó volt, hogy nem egymásban kerestük a hibát, hanem mindketten magunkban, és azt, hogy vajon most mit teszünk másképp az egységben, amitől nem annyira ütőképes. Ezt végigvettük. Hajót váltottunk a tavalyi évhez képest egy újabb verzióra, viszont az nem ránk lett szabva, az előző meg ránk lett építve. Egy párosedzés után gondolkoztunk, hogy meg kéne próbálni a régebbi hajóval, mert nem tudtuk elképzelni, hogy tavasszal tök jól ment, technikailag nem változott semmi, viszont az időeredmények, és főleg az érzés nem az volt. Visszaültünk, és az első edzés máris egy éremmel ért fel. Az edzés végén megpaskoltuk egymás hátát, tökre örültünk, hogy megvan, leültünk a stégre, és megéltük a pillanatot, hogy igen, visszatértünk, megvan."

