Trent Alexander-Arnold valóra váltotta egy kerekesszékes kisfiú álmát

, a Liverpool kiváló focistája is beállt.

Mindannyian ismerjük a Wings for Life jelmondatát: "Fuss azokért, akik nem futhatnak". Az egész világon népszerű kezdeményezést már több népszerű sportoló, zenész és híresség üdvözölte, a sorba pedig

Mindannyian ismerjük a Wings for Life jelmondatát: "Fuss azokért, akik nem futhatnak". Az egész világon népszerű kezdeményezést már több népszerű sportoló, zenész és híresség üdvözölte, a sorba pedig Trent Alexander-Arnold , a Liverpool kiváló focistája is beállt.

Mindannyian ismerjük a Wings for Life jelmondatát: "Fuss azokért, akik nem futhatnak". Az egész világon népszerű kezdeményezést már több népszerű sportoló, zenész és híresség üdvözölte, a sorba pedig Trent Alexander-Arnold , a Liverpool kiváló focistája is beállt.

A vörösök angol válogatott szélső védője maga is szeret segíteni másokon, aki nemrégiben egy kerekesszékes kisfiú álmát váltotta valóra azzal, hogy meglátogatta.

A vörösök angol válogatott szélső védője maga is szeret segíteni másokon, aki nemrégiben egy kerekesszékes kisfiú álmát váltotta valóra azzal, hogy meglátogatta.

A vörösök angol válogatott szélső védője maga is szeret segíteni másokon, aki nemrégiben egy kerekesszékes kisfiú álmát váltotta valóra azzal, hogy meglátogatta.

Emerson jókedvéért most Alexander-Arnold járt közbe, a Liverpool játékosának pedig szintén nagyon inspiráló volt látni, hogy ötéves rajongója és családja a történtek ellenére is tele van vidámsággal.

Emerson jókedvéért most Alexander-Arnold járt közbe, a Liverpool játékosának pedig szintén nagyon inspiráló volt látni, hogy ötéves rajongója és családja a történtek ellenére is tele van vidámsággal.

Emerson jókedvéért most Alexander-Arnold járt közbe, a Liverpool játékosának pedig szintén nagyon inspiráló volt látni, hogy ötéves rajongója és családja a történtek ellenére is tele van vidámsággal.