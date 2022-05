6 pontban az UCI MTB cross-country Nové Mestó-i világkupáról

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup A riders' favourite, the course at Nové Město na …

A fiatal britnek ezen a versenyen egyszer sem sikerült maga mögött hagyni az élmezőnyt, az események mindvégig fej-fej mellett zajlottak. Pidcock győzelme annak tudatában még inkább csodálatra méltó, hogy szinte az egész verseny alatt felfüggesztési problémával küszködött, ráadásul nem is volt a legjobb fizikai állapotban - vallotta be a Red Bull TV-nek adott interjújában a versenyt követően.

Miután megnyerte első XCO-versenyét Brazíliában, majd egy tökéletes hétvégét abszolvált Albstadtban, az ausztrál önbizalma határozottan megnőtt. Míg az előző két hétvégén a nagy hajrát az utolsó és az utolsó előtti körökben nyomta le, ezúttal már az elsőben támadásba lendült, s már a második kör végére jelentős előnyt szerzett. Rebecca a végén még rá is tett egy lapáttal, s az utolsó körben tovább növelve előnyét, nagyon magabiztosan húzta be a győzelmet. Jobb ha a mezőny megbarátkozik a gondolattal: ez jelenleg McConnell bajnoksága.

