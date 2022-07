A Mercedes-Benz UCI hegyikerékpáros világkupa a svájci Alpokat elhagyva az andorrai Pireneusokban folytatódott, ahol az idei pontvadászat hatodik versenyét rendezték meg. Idézzük fel a vallnordi események minden történését a lenti linkekre kattintva, majd görgess lejjebb a legfontosabb sztorikért!

Highlights der XC-Rennen – Vallnord

01 Loana Lecomte meglepte Andorrát

Loana Lecomte mindenkit meglepett bejelentésével, miszerint nem fog versenyezni Vallnordban. A tavalyi összesített győztes, aki az XCC-futam kezdete előtt mindössze egy ponttal vezetett az ausztrál Rebecca McConnellel szemben, azt mondta, inkább megragadja a lehetőséget, hogy pihenjen, és felkészüljön a szezon második felére.

Lecomtét legközelebb a következő, észak-amerikai versenyen láthatjuk © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Lecomte jó formában érkezett volna Vallnordba, ugyanis az előző két versenyen mindkétszer győzelemmel (Leogang és Lenzerheide) zárt, így Andorrában is a fő esélyesek között tartották számon, és az összetettet tekintve mindenképpen kockázatos döntést hozott. Persze az is lehet, hogy idén nem az összetett győzelem a fő cél, hanem sokkal inkább hazai, franciaországi Les Gets-i versenyén szeretne a csúcsra érni.

Kate Courtney is hasonló döntést hozott, az amerikai azért hagyta ki a vallnordi eseményeket, hogy hazatérhessen az Egyesült Államokba, és a közelgő Mont-Sainte-Anne-i és Snowshoe-i versenyekre koncentrálhasson.

02 Kettős svájci XCC-siker, ráadásul egy csapatból

A svájci Alessandra Keller és Mathias Flückiger páros nyerte a női és a férfi XCC-versenyt. Nemcsak honfitársak, mindketten a Thömus Maxon-csapatban versenyeznek, amely történetesen szintén svájci székhelyű.

A múlt heti, lenzerheidei XCC-ben második helyen végző Keller a kezdettől fogva aktív volt, és a hatodik, valamint a harmadik körben is döntő manővert hajtott végre olyan erőkitöréssel, amire mások egyszerűen nem voltak képesek. Az utolsó előtti körben esett, így fő üldözői - Rebecca McConnell és Anne Terpstra - újra versenyben voltak vele, Keller azonban minden tartalékát beleadva maga mögött tartotta őket.

Keller végig dominált a versenyen © Bartek Woliński/@wolisphoto McConnell visszatért Andorrában, akárcsak az erőnléte © Bartek Woliński/@wolisphoto Keller legutóbbi és eddigi egyetlen XCC-sikere 4 éve éppen Vallnordban volt © Bartek Woliński/@wolisphoto A clash of handlebars at the start hampered Pauline Ferrand-Prévot's race © Bartek Woliński/@wolisphoto

A férfiaknál Flückigernek némi szerencsére is szüksége volt ahhoz, hogy megszerezze pályafutása negyedik XCC-győzelmét. A lenzerheidei XCO-futamot megnyerő Luca Braidot most is remek formát mutatott, és úgy tűnt, az utolsó körre tisztességes előnyt épített ki magának az élen. A cél előtt nem sokkal azonban a lánc levált...

Mögötte Flückiger, Alan Hatherly és Vlad Dascălu cápaként ugrott a győzelem esélyére, a hármasból pedig Flückiger tudott az élre törni, amire sem Hartherly-nek, sem pedig Dascălunak nem volt válasza a célegyenesben, így a svájci versenyző győzni tudott.

Úgy tűnt, Luca Braidot ismét győzni tud, de a biciklilánc kifogott rajta © Bartek Woliński/@wolisphoto Flückiger kihasználta, hogy Braidot pórul járt © Bartek Woliński/@wolisphoto Dascălu és Hatherly nem tudták megelőzni Flückigert © Bartek Woliński/@wolisphoto

03 Terpstra a Pireneusok csúcsán

Anne Terpstra a Dolomitokban, tengerszint feletti magasságban edzett az andorrai verseny előtt, a felkészülése pedig meghozta a gyümölcsét. A holland versenyző az elejétől kezdve nyílt lapokkal játszott, és szinte rögtön az élre tört. A felkészülésnek hála a magaslati levegőhiány sem tudta megzavarni, és mivel fő üldözője, Rebecca McConnell defektet kapott, Terpstra vezetése kényelmes és megkérdőjelezhetetlen volt.

Terpstra az elejétől kezdve tudatta szándékát © Bartek Wolinski/@wolisphoto Terpstra nagyon komoly előnyt szerzett magának a végére © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Terpstra remek formájának és magabiztos teljesítményének köszönhetően kétség sem fért hozzá, hogy megszerzi pályafutása második világkupa-győzelmét - érdekesség, hogy az elsőt is itt szerezte Andorrában, 2019-ben.

Anne Terpstra pályafutása második győzelmét is Andorrában szerezte © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Terpstra a verseny után elmondta, hogy a körülmények neki kedveztek: "Szerintem a pálya és a körülmények is mind-mind nekem kedveztek. Szeretem, ha meleg van, szeretem, ha poros, szeretem a technikai részeket, és hozzászoktattam magam az oxigénhiányos magaslati levegőhöz – azt hiszem mindezek ötvözete volt a győzelmem kulcsa."

04 Újabb olasz meló Luca Braidottól

Luca Braidot azon kevés versenyzők egyike lett, aki egymás után két XCO Világkupa-győzelmet is szerzett, majd Vallnordban egy újabb drámai versenyt követően elsőként haladt át a célvonalon. Múlt heti, lenzerheidei diadalához hasonlóan most is elvégezte az olasz melót, és a szerencsét is maga mellé állította. Bár a román Vlad Dascălu sokáig vezetett, az utolsó körben Braidot támadásba lendült, és sikerült megelőznie őt, ahogy előtte a spanyol David Valero-Serranót is.

Nagy port kavart Vallnordban a mezőny © Bartek Wolinski/Wolisphoto A remekül rajtoló Victor Koretzky vezetett az első körben © Bartek Wolinski/Wolisphoto Valero-Serrano, Dascălu és Braidot vezeti a csoportot © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Dascălu kétségtelenül a legerősebb volt a hármasból, és sikerült is jókora előnyt kiépíteni magának, de aztán probléma akadt a váltójával, és meg kellett állnia kijavítani. Braidot és Valero-Serrano nem sokkal később el is ment mellette, aztán az olasz a látszólag igencsak fáradt spanyolt is megelőzte, és ezzel gyakorlatilag meg is nyerte a versenyt. Valero-Serrano második lett, míg Dascălut Nino Schurter is megelőzte a végén, így a svájci lett a harmadik, míg a győztes formában lévő román csak a negyedik.

Braidot egy héten belül másodszor ünnepelhetett győzelmet © Bartek Wolinski/Wolisphoto

Annak ellenére, hogy vitathatatlanul jókora szerencsére is szüksége volt Braidotnak a győzelemhez, az olasz bicajostól nem lehet elvenni, hogy remek formában van az elmúlt hetekben. A szerencséjéért pedig valójában megdolgozott, hiszen Lenzerheideben és Vallnordban is az élmezőnybe verekedte magát. És az sem lehet véletlen, hogy az XCO-ban is megvoltak a győzelmi esélyei, ha nem esik le a lánca, valószínűleg nyert is volna. De amit az XCO-ban elvett tőle az élet, azt az XCC-ben visszaadta. Kár lenne elvitatni: az olasz élete formájában van jelenleg.

05 Rebecca McConnellt kétszer is utolérte a balszerencse

A női XCO idei összetettjét vezető Rebecca McConnell Anne Terpstrával együtt az élen haladt a nyitókörben, ám a másodikban defektet kapott messze a Tech/Feed Zone-tól, s mire segíteni tudtak rajta, rengeteg értékes időt veszített. Rebecca kénytelen volt felmenni a kerékpárral a fárasztó „The Wall” emelkedőn, hogy elérje a Tech/Feed Zone-t, ahol lecserélték a hátsó kerekét. Ez nemcsak nagy időveszteség volt, de sok energiát is felemésztett.

Rebecca Mcconnell egy korai defekt miatt elvesztette győzelmi esélyeit © Bartek Wolinski/@wolisphoto

McConnell pechszériája aztán 3. körben is folytatódott, hiszen majdnem ugyanazon a helyen újabb hátsó defektet kapott. Ugyanaz a metódus következett, s mire újra versenybe szállt a 48. helyről jöhetett a folytatás. A végletekig kimerült McConnell a verseny hátralévő részében küzdött, hogy visszaszerezze elvesztett pozícióit, és kulcsfontosságú pontokért harcolt, végül a körülményekhez mérten dicséretesnek mondható 21. helyen fejezte be a versenyt, amivel megőrizte vezető pozícióját az összetett élén.

McConnellt kétszer is utolérte a balszerencse Andorrában © Bartek Wolinski/@wolisphoto