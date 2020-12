Újra szárnyal a Red Bull Salzburg hokicsapata

November 27-én kezdődött ez a remek sorozat, melynek köszönhetően ismét nagy esély mutatkozik arra, hogy a felsőházban zárja az alapszakaszt az osztrák gárda. A székesfehérvári alakulat volt az ellenfél, melynek keretében ott volt a Red Bull Salzburg korábbi játékosa, Hári János is.

Nagyon simának indult a meccs, a második harmad közepére már 3–0-ra vezettek a salzburgiak. Aztán szép lassan a magyarok is felvették a játék fonalát – persze mér későn, mert a hazai csapatnak kétszer is volt a gólokra válasza, így 5–3-as győzelmet ünnepelhetett.

Na de nemcsak a siker miatt mosolyoghattak, hanem egy szupertehetség szárnyainak bontogatása miatt is: a Red Bull Münchentől kölcsönvett 18 éves német szélső, John-Jason Peterka mind az 5(!) gól előkészítésében részt vett…

