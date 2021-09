Út a sikerhez – dokumentumfilm Tótka Sándorról

Így van ezt most Sanyi esetében is, akiről egy 4 részes doku segítségével tudhatunk meg olyan dolgokat egészen a gyerekkorától kezdve, amikről korábban nem hallottunk.

Így van ezt most Sanyi esetében is, akiről egy 4 részes doku segítségével tudhatunk meg olyan dolgokat egészen a gyerekkorától kezdve, amikről korábban nem hallottunk.

Így van ezt most Sanyi esetében is, akiről egy 4 részes doku segítségével tudhatunk meg olyan dolgokat egészen a gyerekkorától kezdve, amikről korábban nem hallottunk.