A koncerten a VALMAR számai mellett feldolgozásokat és újrahangszereléseket is hallhatott a telt házas közönség. Az interaktivitás a koncerten különleges LED-karkötők segítségével történt, de számos kérdésben már előzetesen is szavazhattak az érdeklődők. Így többek között felcsendült a 80’s pop stílusú ‘Úristen’, a rockabilly ‘Álmatlan esték’, a fiúk átdolgozásában a Tankcsapda ‘Mennyország tourist’-ja és volt country stílusú ‘Bombázó’ is. Sztárvendégként a Hősök et, Papp Szabit és T. Danny -t üdvözölhették a srácok, sőt, ‘Színvak’ című dalukhoz egy cigányzenekar is csatlakozott.