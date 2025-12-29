Vas Blanka nagyot dobbantott karácsonykor

Nem teltek mindenkinek nyugodtan a karácsonyi ünnepek. Persze vannak, akik ehhez hozzá is vannak szokva, különösen a sportolók. És itt nemcsak az angol labdarúgó-bajnokság játékosaira (köztük például Szoboszlai Dominikre) vagy a világbajnokságon szereplő dartsozókra gondolunk, hanem például a kerékpárosokra, egészen konkrétan Vas Blankára.
Kedvenc bringásunk szokásához híven az év ezen szakaszában cyclo-crossban versenyez, és mivel bőven benne vagyunk a szakág szezonjában, itt bizony nem számítanak az ünnepnapok. Blanka Szenteste előtt egy nappal, vagyis december 23-án, és Karácsony másnapján, azaz 26-án is nyeregbe pattant, és nem is akármilyen teljesítményekkel jelentkezett.
Másfél hónap kihagyás után tehát először a belgiumi Heusden-Zolderben versenyzett – és rögtön szezonbeli legjobb eredményét ünnepelhette. A Superprestige-sorozatba tartozó megméretésen Blanka az első sorból rajtolt és korán az élre került, a technikás részeken többször is ő haladt elöl.
Korán kialakult egy ötfős élboly, melynek a magyar bringás is tagja volt, a negyedik körben pedig el is tudott szakadni a riválisoktól rövid időre, akik azonban visszazárkóztak. Ezután váltott ritmust a francia Amandine Fouquenet, aki végül be is húzta az első helyet.
Blanka a végéhez közeledve egy kanyarban kettőt is előzni tudott, majd a második helyért folytatott harcban lesprintelte a holland Aniek van Alphent. A magyar bringás így megszerezte az ezüstérmet, vagyis önbizalommal telve vehetett részt három nappal később a szezonban az első világkupafutamán.
„A cyclo-cross szezonra való felkészülésem nem volt ideális. Az esküvőm után a sport szempontjából nehéz időszakon mentem keresztül, a Koppenbergcross volt a mélypont. Ekkor vált világossá, hogy az edzésalapom nem elegendő. A csapattal és Sanne Cant edzővel úgy döntöttünk, kihagyunk néhány versenyt, és még jobban felkészülünk. Most nagyon boldog vagyok, hogy meghoztuk ezt a döntést. Nagyszerű, hogy a visszatérésem után rögtön másodikként tudok végezni” - nyilatkozta Blanka a verseny után csapata hivatalos honlapjának.
Az SD Worx-Protime kerekese a szintén belgiumi Gaveráben állt rajthoz Karácsony másnapján. Blanka a száraz pályán a második sorból kezdhette a futamot. Az első kör végén a 11. helyen állt, aztán kerékpárt cserélt, és megindította a felzárkózást.
Blanka sorra előzte riválisait, így négy kör után már a 6. helyen tekert, és végül a 4. helyen ért célba szezonbeli első világkupafutamán 38 másodperccel a győztes Lucinda Brand mögött.
Így telt tehát Vas Blanka karácsonya.