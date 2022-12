Vas Kata Blanka első havas bringaversenyére készül

), hasonlóan kezdődött számára a tél is: a tokiói olimpián negyedik helyezett bringás nemrég Kaliforniában járt az SD Worx-szel egy csapatépítő tréningen. A tengerentúli kikapcsolódásra kicsit rányomta a bélyegét, hogy Blanka betegséggel küzdött, de azért így is talált élvezhető programokat.

Cyclocrossban és MTB-ben is hódít a magyar bringás …

„Csomagos túrára mentünk, de én így betegen nem bringával, hanem autóval, aztán este már én is sátorban aludtam – az azért nem lett a kedvencem. Viszont meglátogattunk egy bringagyárat, ami nagyon érdekes volt, rengeteg új emberrel találkoztam, és olyan dolgokat láttam, amiket korábban még soha. Például, hogy hogyan csinálják a bicókat és hogyan festik őket, nagyon érdekes volt.”

A kaland után még nem múlt el teljesen a betegség, úgyhogy az első cyclo-cross világkupafutamot kihagyta Blanka, de a múlt hétvégén már két versenyen is rajthoz állt.

„A C1-es elég jól sikerült, negyedik lettem, elégedett voltam vele. A világkupafutamon tizennegyedik lettem, nem tetszett a pálya, motivált sem voltam annyira aznap. Sok a homokos rész a pályán, aztán amikor le kellett szállni, és futni, hárman is elmentek mellettem, egyszerűen nem bírtam gyorsabban futni.”

Természetesen ebben még az is benne volt, hogy a betegség alatt nyilván vesztett a fizikumából, de mostanra Blanka már úgy érzi, teljesen maga mögött hagyta.

