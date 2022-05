Vas Kata Blanka: indul a világkupaszezon!

Egy parádés 2021-es esztendő után (melyből talán elég, ha a tokiói ötkarikás játékokon elért 4. helyezést említjük, amivel magyar történelmet írt) Vas Kata Blanka májusban megkezdi az újabb MTB-szezonját. A még mindig csak 20 éves rider először az albstadti XCO-világkupán fog versenyezni, majd egy héttel később a csehországi futamon is rajthoz áll. Kíváncsiak voltunk, milyen előjelekkel várja az újabb mountis évet.

„Őszintén szólva nem érzem magam túl jól, elég messze vagyok most a topformámtól. Az önbizalmam sincs így a legjobb állapotban. Eddig a szezonban országúti versenyeken indultam, Mountival talán egyszer edzettem, úgyhogy semmi extrát nem várok el magamtól.”

„A szezon végén volt egy kis pihenőm, majd arról visszatérve eléggé megváltoztatta a csapat az edzéstervemet. Most visszafognak, és azt akarják, hogy az állóképességemet fejlesszük. Nem figyelünk annyira a résztávos edzésekre, mert az a cél, hogy tíz éven keresztül jó versenyző legyek, minél tovább kitartson majd a topformán.”

Ez például abban nyilvánul meg, hogy ameddig tavaly legalább négy kemény résztávos edzése volt egy héten, addig most maximum két intenzív tréningje van. Bár Blanka így most nem érzi magát a legjobb állapotban, pontosan tudja, hogy megbízhat csapatában, melyet olyan nevek irányítanak, mint például az olimpiai és világbajnok Anna van der Breggen.

„Azért tőle könnyebb elfogadni az új dolgokat, biztosan jól tudja mit, miért csinálunk úgy, ahogy. De azért reménykedem benne, hogy már az első két versenyen is jól mehetek, mert azért túl vagyok már ebben a szezonban három elég intenzív országúti körön. Most nem szeretnék célokat kitűzni, mert egyértelműen a hosszabb távú dolgokra megyünk rá, kicsit el kell engednem a szezon elejét. Aztán igyekszem fokozatosan formában lendülni, és bízom benne, hogy ez a türelem ki fog fizetődni.”

